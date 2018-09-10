أمين عسير يعد المستثمرين بخطوات استباقية غير نمطية

أمين عسير يعد المستثمرين بخطوات استباقية غير نمطية

2018/09/10
الساعة 12:08 صباحًا
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - سعيد مشهور - أبها

وعد أمين منطقة عسير، الدكتور وليد محمد الحميدي، المواطنين والمستثمرين في منطقة عسير بوجود خطوات استثمارية استباقية تصل بالمستثمرين، بعيدًا عن النمطية التي كانت تجري عليها الإجراءات السابقة.

جاء ذلك خلال اللقاء العاشر الذي جرى في اجتماع المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير بالمواطنين، والذي استضافه مسرح أمانة منطقة عسير مساء أمس الأحد، وحضره إعلاميون ومواطنون.

 


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