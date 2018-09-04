أمين عسير يوجه بإنجاز مشاريع الواجهة البحرية قبل الشتاء

المواطن - سعيد آل هطلاء - الحريضة

أكد أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي على ضرورة إنجاز مشاريع الواجهة البحرية قبل موسم الشتاء لاستقبال مرتاديه وليكون وجهة سياحية جديدة تضاف إلى المنطقة .

جاء ذلك خلال زيارته للمشروع بحضور رئيس بلدية الساحل وفريق الإشراف على المشروع .

وأوضح الحميدي أن هذا المشروع يعد بصمة مميزة وعلامة فارقة جميلة للمشاريع التي قدمتها أمانة عسير للمنطقة ، لا سيما وأنه يحظى بمتابعة مستمرة من لدن سمو أمير عسير وسمو نائبه، مشيرا إلى أن مشروع واجهة عسير البحرية تهدف إلى العناية بسواحل المنطقة وتحويلها إلى منتجعات وطنية وبيئية منظمة بمواصفات عالية وخدمات مكتملة.

وشملت الجولة مرسى اليخوت والممشى العام والحدائق والمباني الإدارية والخدمية.

ووجه الحميدي المقاول المنفذ للمشروع بأهمية إيجاد مصادر مياه جديدة لري المسطحات الخضراء للمشروع ، وضرورة سرعة الإنجاز للأعمال القائمة، منبها إلى أهمية رسم آلية الاستثمار في المواقع المخصصة للمشروع ، ليكون الموقع سياحيا طوال العام .

وتجول الحميدي بالساحات البلدية بعقبة ضلع على الطريق الدولي (أبها – جيزان) ، وأوضح بأن هذه الساحات تعتبر متنفساً للعابرين على هذا الطريق ومن الضروري عمل الصيانة المستمرة لها .

وفي نهاية الجولة قال د . وليد الحميدي إن منطقة عسير تحظى بمشروعات تنموية واعدة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، والتي من شأنها تحقيق الرفاهية للمواطن والمقيم.

الجدير بالذكر أن مشروع واجهة عسير البحرية يعد الأضخم على ساحل عسير حيث يزيد طوله على 4 كلم ويضم ساحة للاحتفالات والمارينا، وممشى الكورنيش، والجلسات، والمطلات ، وعددا من الكافيهات والمطاعم والمسطحات الخضراء.