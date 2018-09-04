أم تطالب فيسبوك بكشف لغز مقتل ابنتها المراهقة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

ناشدت والدة تلميذة بريطانية قُتلت على أيدي أحد المجرمين، موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منح الشرطة حق الوصول إلى حساب يخص الرجل الذي يشتبه في أنه قتل الطفلة البالغة من العمر 13 عامًا.

وقال ستاسي وايت والدة التلميذة لوسي ماك هوغ: “إن المحققين يمكن أن يكشفوا عن معلومات مهمة للتحقيق إذا ما سُمح لهم بقراءة الرسائل المرسلة والمستلمة من قبل ستيفن نيكلسون قبل وفاة ابنتي”، وذلك حسب ما جاء في صحيفة التليغراف البريطانية.

وتم سجن نيكلسون البالغ من العمر 24 عامًا، لمدة 14 شهرًا، اعتبارًا من يوم الجمعة بسبب رفضه تسليم كلمة المرور الخاصة بحسابه على فيسبوك.

ويواجه المحققون اضطرارًا لاتخاذ إجراءات قانونية مطولة في الولايات المتحدة من أجل الحصول على حق الوصول لكلمة المرور، وهو الأمر الذي من الممكن أن يؤثر سلبًا على فرص الإمساك بالقاتل، أو إثبات التهمة على ستيفن نيكلسون، المتهم الأول في قتل الفتاة.

وقالت وايت إن فتح الحساب “سيعطي الشرطة بالتأكيد فكرة عما يُقال بين لوسي وستيفن”.

وأضافت وايت: “في مثل هذه الحالات، ينبغي على فيسبوك فقط الكشف عن المعلومات المطلوبة، وأعتقد أن هذا هو رأي الجميع.”

وتابعت: “يجب عليهم تقديم تفاصيل الحساب، لوسي تحتاج للعدالة، ومن السهل عليهم القيام بذلك.”

وكان نيكلسون، وهو أب لطفل وحيد، يُقيم في منزل عائلة لوسي في ساوثامبتون حتى عدة أيام قبل أن يتم العثور عليها مطعونة مما أدى إلى موتها في 26 يوليو الماضي.

ووفقًا للمدعين العامين، نيكلسون كان على اتصال مع المراهقة في الآونة الأخيرة صباح اختفائها، وأثناء استجوابه بشأن القتل وإقامة نشاط جنسي مع الطفلة، رفض مرتين إعطاء المحققين كلمة المرور الخاصة به على فيسبوك، مما زاد من شكوك المحققين حول ضلوعه في قتلها.