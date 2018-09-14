أهلي الدوري .. لا يعرف الهزيمة

المواطن - مروة نبيل

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره أُحد، في إستاد الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سجلًا مميزًا في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث إنه لم يخسر في آخر 11 مباراة خاضها بالمسابقة المحلية؛ نجح في الفوز خلال 7 لقاءات، وتعادل في 4 مواجهات.

وكانت آخر خسارة تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في منافسات الدوري السعودي للمحترفين أمام النصر، في شهر ديسمبر عام 2017، عندما فاز العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواصلة سجله الإيجابي أمام نظيره أُحد، حيث سبق أن توجها مرتين في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، نجح في الفوز بمباراة؛ والتعادل في أخرى.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل أمام التعاون بهدف لكل فريق، فيما خسر أُحد بهدفين مقابل هدف أمام النصر.