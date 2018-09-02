أهلي غويدي ينال الإعجاب رغم التعثر بالتعادل

المواطن - طارق سعد

حاز الأرجنتيني غويدي مدرب الأهلي على رضا كبير بين أوساط الأهلاويين ومتتبعي الدوري السعودي؛ نظير المستوى الكبير الذي قدمه الأهلي ضد التعاون رغم خروجه بالتعادل الإيجابي 1-1 .

واعتمد غويدي على شراسة وجرأة لاعبيه في الهجوم المتواصل على التعاون، الذي رضخ لتفوق الأهلي ومكث كثيراً في مناطقه مدافعاً عن مرماه، حيث أجاد غويدي صنع توليفة مناسبة لعناصر الأهلي في الثلث الهجومي تسببت في خلق الكثير من الهجمات الخطيرة على مرمى التعاون.

وبواقع مباراتين خاضهما الأهلي في البطولة العربية وكأس دوري الأمير محمد بن سلمان، ظهر الأهلي خطيراً في هجومه المتواصل على الخصم، ما يعني أن الدوري السعودي كسب مدرباً يعتمد استراتيجية الهجوم والجرأة في مناطق الخصم، وبالطبع لدى غويدي الأدوات المناسبة بقيادة السوري عمر السومة.