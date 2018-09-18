أوبر تستعد لشراء كريم

المواطن - متابعة

نقلت وكالة بلومبرج، أمس الاثنين، عن مصادر مطلعة أن شركة أوبر تكنولوجيز لخدمات نقل الركاب تجري محادثات لشراء منافستها كريم نتوركس، التي تتخذ من دبي مقرًّا لها.

وأكدت الوكالة أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعدُ، وقد تقرر الشركتان عدم المضي قدمًا في الصفقة بحسب “رويترز”.

وقالت بلومبرج في السابق: إن أوبر وكريم أجرتا محادثات أولية في يوليو لدمج خدماتهما لنقل الركاب في الشرق الأوسط، أملًا في إيجاد حل للمنافسة المكلفة في المنطقة.