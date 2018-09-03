أولياء الأمور لـ”المواطن”: إلغاء كتب النشاط خطوة إيجابية

المواطن - شيخة الشيباني

أعرب عدد من أولياء أمور طلاب المرحلة المتوسطة في مختلف مناطق المملكة عن سعادتهم بإلغاء وزارة التعليم كتاب النشاط لجميع المواد في المرحلة المتوسطة.

وقال أولياء أمور الطلاب، في استطلاع أجرته صحيفة “المواطن” إن هذه الخطوة تسهل على أبنائهم وبناتهم حمل الشنطة المدرسية دون عناء.

وقال علي العنزي إنه كان سعيداً عندما عاد ابنه أمس الأحد للمنزل ومعه كتبه الدراسية دون أن تكون كتب النشاط معها، مشيراً إلى أن كتب النشاط غالباً ما تحمّل الطالب حملاً ثقيلاً وفي الغالب دون فائدة، مطالباً الوزارة إلزام المعلمين والمعلمات بضرورة إعادة الدفاتر للواجبات المدرسية حتى يعود الطالب للكتابة وضرورة تعويده عليها لأننا افتقدناها مع وجود كتاب النشاط.

من جهتها قالت أم طلال إنها كانت تقرأ في الفترة الماضية بأن كتب النشاط ألغيت في المرحلة الابتدائية فقط لكنها تفاجأت بخبر سار وهو إلغاؤها أيضا في المرحلة المتوسطة وهو أمر يدعو للتفاؤل ببدء حقبة تعليمية أفضل للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات.