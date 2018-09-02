أول تعليق من التعليم حول إغلاق مدرسة لجعة

المواطن - الرياض

ما زالت أصداء إغلاق مدرسة لجعة الابتدائية والمتوسطة للبنين في محافظة القويعية تتوالى حيث أكد متحدث التعليم مبارك العصيمي أن إغلاق المدرسة جاء بناء على تقرير من الدفاع المدني.

وقال العصيمي في تغريدة له تعليقًا على بيان إدارة التعليم في محافظة القويعية بالقول: إلحاقاً لما ورد في بيان إدارة التعليم بمحافظة القويعية – المرفق صورته – حول عدم استئناف الدراسة في مبنى مدرسة لجعة تود الوزارة أن توضح أن مبنى المدرسة قديم وتم إخلاؤه بناء على تقرير من الدفاع المدني.

وأضاف العصيمي : أسندت الوزارة إعادة تأهيل المبنى لشركة تطوير وحددت مدة المعالجة بستة أشهر.

وكان الطلاب وأولياء الأمور قد تفاجأوا اليوم بإغلاق المدرسة أمام أبنائهم ما دفع الطلاب إلى الاصطفاف أمام بابها الموصد وأدوا النشيد الوطني ثم انصرفوا في أول يوم دراسي.

وقالت إدارة التعليم في محافظة القويعية إن قرار الإغلاق صدر في 1/12 الجاري وتم إعلام المحافظ به في 5/12.