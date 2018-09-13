أول تعليق من محمد بن فيصل بعد تكليفه برئاسة الهلال
مُعربًا عن شكره لثقة تركي آل الشيخ

أول تعليق من محمد بن فيصل بعد تكليفه برئاسة الهلال

2018/09/13
الساعة 11:07 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعرب الأمير محمد بن فيصل عن سعادته برئاسة نادي الهلال خلفًا للأسطورة سامي الجابر، بناء على تكليف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ.

وقال الأمير محمد بن فيصل: “بكثير من الاعتزاز تشرفت بهذا التكليف لقيادة كيان الهلال العظيم كل الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله على ما تجده الرياضة من دعم واهتمام”.

وأضاف الأمير محمد بن فيصل في تغريدة أخرى عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “شكرًا لثقة معالي الأستاذ تركي آل الشيخ شكرًا لأخي سامي الجابر على ما قدمه، جمهور الهلال الغالي أعدكم بفريق لا يقهر”.

وكان تركي آل الشيخ قد قرر إعفاء رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأخ سامي الجابر، وتكليفه مستشاراً للهيئة العامة للرياضة، ومسؤولاً عن العلاقات الدولية، وتكليف الأمير محمد بن فيصل رئيساً للزعيم.


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