أول رد من الجيش الكويتي بعد سحب الباتريوت الأمريكي

المواطن - متابعة

قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن قيام القوات الأمريكية بسحب بعض البطاريات المضادة للطائرات والصواريخ الباتريوت من دولة الكويت ودول أخرى إجراء داخلي روتيني يخضع لتقدير القوات الأمريكية وبالتنسيق مع الجيش الكويتي.

وأضافت رئاسة أركان الجيش الكويتي في بيان صحفي اليوم الأربعاء تعليقًا على ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع إن ما سيتم سحبه مخصص لتأمين الحماية للقوات الأمريكية، مؤكدة أن منظومة الباتريوت الكويتية وبشكل مستقل تؤمن الحماية والتغطية الكاملة للحدود الجغرافية لدولة الكويت بحسب وكالة الأنباء الكويتية.