أول شيء بتسويه بالعام الجديد .. طموحات وآمال إلى عنان السماء

المواطن - الرياض

أهلّ على الدنيا العام الهجري الجديد 1440، حيث ارتفعت أكف الضراعة إلى السماء داعين الله أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على الجميع.

وفي المملكة تصدر وسم ” اول شي بتسويه بالعام الجديد “، الترند، حيث انهالت الدعوات أن يحفظ الله المملكة من كل مكروه وسوء، فيما دعا البعض أن يكون العام الجديد بداية وقفة جديدة مع النفس، وانطلاقة لمرحلة جديدة وإنجاز جديد في الحياة.

وكتب خالد الحقباني: “نصيحتي للجميع، أن اول شي بتسويه بالعام الجديد، هو التوبة الصّادقه النّصوح، وفتح صفحة جديده مع نفسك، والإلتزام على دِين الله تعالى، ومجاهدة النفس والثبات والدعاء، فإن هذا الفوز والنجاح والنجاة، أسأل الله ان يوفقني وإياكم للطاعه”.

وعلق أ.د. عبدالله المسند الخبير في الطقس والمناخ وأستاذ المناخ بجامعة القصيم بقوله: “كانت بداية التاريخ الهجري يوم الخميس 15 يوليو عام 622م، كانت هجرته عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين 8 ربيع الأول الموافق 20 سبتمبر 622م، بداية استعمال التاريخ الهجري في عهد عمر رضي الله عنه يوم الأربعاء 20 جمادى الآخرة عام 17هـ”.

وأضاف المسند: “1440 سلام ومحبة للجميع، الساعات الأولى لعام يجمعنا على المحبة إن شاء الله، اليوم والشهر الأول لسنة ترفعنا إلى المعزة بإذن الله”.

وكتب عبدالله حكمي: “بين عام مغادر و عام جديد يغيّر الله الأحوال من حال إلى حال ف يارب بشرنا بما يسّرنا و أدفع عنا ما يضرّنا وغيّر أحوالنا إلى أحسن حال”.

وكتبت همس: “الحمدلله شي بيني وبين ربي، واعتبرنا بدايات جميله علي وعلى أهل بيتي، الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه”.

وعلقت منـى العبدالله بقولها: “أعظم إنجاز تسويه هالسنه انك تهتم بنفسك وتعطيها حقها بكل شي، ولا تسمح لاي شيء او أي كائن يكون أنه يعكر صفو مزاجك، السنة اللي راحت بخيرها وشرها فيه أحد يقدر يرجعها لك الحين ؟ طبعًا لا .. لذلك لا تسمح لأحد يسرق منك لحظاتك الحلوة هالسنة”.