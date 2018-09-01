أول صورة فوتوغرافية للملك المؤسس التقطها شكسبير

أول صورة فوتوغرافية للملك المؤسس التقطها شكسبير

2018/09/01
الساعة 3:52 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشرت صفحة ذاكرة الماضي الجميل، عبر حسابها في “تويتر”، صورة قالت إنها أول صورة فوتوغرافية للملك المؤسس عبدالعزيز، رحمه الله، خلال زيارته الكويت عام 1328هـ/1910م.

وعلق حساب ذاكرة الماضي الجميل على الصورة بتغريدة قال فيها: “أول صورة فوتوغرافية للمؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- التي التقطت له خلال زيارته الكويت عام 1328هـ/1910م بعدسة البريطاني النقيب ويليام شكسبير.

وظهر في الصورة، أخو الملك الأمير محمد -رحمه الله- على اليمين، وابن الملك تركي الأول -رحمه الله- الثاني من اليمين وقوفًا بالصورة الأولى، ويسار الملك في الصورة الثانية.

 


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