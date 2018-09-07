أيفون 9 أم إكس ماكس .. مفاجأة في مؤتمر آبل المرتقب

المواطن - متابعة

في الوقت الذي يترقب فيه المستهلكون إطلاق هاتف أيفون 9 تعتزم شركة آبل مفاجأة مستخدميها بـ3 هواتف جديدة في مؤتمرها المقرر عقده يوم 13 سبتمبر الجاري.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عملية الإنتاج الضخم لشاشات Full-Active Flex LCD المخصصة لهاتف أيفون 9 ، قد بدأت فى وقت يوليو الماضي، إذ تستخدم الشاشة الجيل الثالث من مستشعر اللمس الخاص بشركة Japan Display ، والذي يقال إنه دقيق للغاية، ولا تتعدى نسبة الخطأ به نسبة 1%.

لكن أبل كشفت مؤخرًا أنها ستطلق 3 هواتف جديدة خلال مؤتمرها المرتقب تحمل أسماء بعيدة عن سلسلة أيفون التقليدية حيث ستُطلق أبل على النسخة التي تأتي شاشتها بمساحة 6.5 بوصة، والمعروفة برمز “بلس”، اسم أيفون إكس ماكس XS Max في حين قد تُطلق على النسخة ذات المساحة الأمامية بمقدار 6.1 بوصة اسم أيفون Xr، فيما سيُطلق على النسخة الأخيرة بحجم 5.9 بوصة اسم “أيفون XS”.

يأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه تقارير منفصلة إلى أن شركة أبل قد تتخلى عن فكرتها في إدخال مُعرّف اللمس داخل هواتفها الذكية، وذلك لحساب التقنية الجديدة لبصمة الوجه، والتي ستعتمدها الشركة الأميركية في هواتفها الذكية خلال الفترة المقبلة.

وذكرت مصادر إعلامية أن الشركة منحت اسم أيفون إكس ماكس لهاتفها، على غرار أسماء منتجاتها الأخرى آيباد برو وماك بوك برو وأبل واتش، مشيرة إلى أن ماكس اسم بديل لـهواتفها الكبيرة الحجم بلس، وأن برو يشير إلى جهاز موجه لغير المحترفين.

وكان الجمهور في انتظار أيفون 8 خلال العام الماضي، غير أن الشركة الأميركية العملاقة فجرت مفاجأة بالكشف عن أيفون X الشهير.