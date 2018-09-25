أيفون XS Max يتجاوز توقعات أبل .. وهذه النسخة الأضعف من الهاتف

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

تفوق هاتف أبل أيفون XS MAX الجديد على نظيره XS الأصغر على مستوى المبيعات العالمية، مُخالفًا توقعات الشركة الأميركية العملاقة بشأن حجم تداول الجهازين.

وأكد مينغ تيش كو المحلل المتخصص في مراقبة شؤون أسواق التكنولوجيا في مؤسسة TF إنترناشيونال، أن أيفون XS MAX تفوق على نظيره XS، مؤكدًا أن خيار التخزين سعة 256 جيجابايت الأكثر شيوعًا، وذلك حسب ما جاء في شبكة CNET الهندية.

وقال المحلل في الشركة العالمية، إن جهاز أيفون الذي يبلغ حجمه 6.5 بوصة قدم مردودًا رائعًا على مستوى المبيعات، مما جعله يفوق توقعات شركة أبل، غير أن النسخة المعروضة بمساحة تخزين 512 جيجابايت هي الأقل انتشارًا منذ طرحه في الأسواق.

وأضاف كو: “خيارات اللونين الذهبي والفضي الرمادي أثبتت أنها أكثر شعبية من الفضي الخالص”.

واستطاع هاتف أبل أيفون XS MAX الجديد، والذي يصل سعره إلى 1500 دولار تحقيق رقم قياسي في تاريخ الشركة الأميركية، بعد أن نفذت كافة طلبات الشراء المسبقة في زمن أقل من نصف ساعة، حسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وفي العام الماضي، تم نفاد طلبات شراء الطلبات المسبقة لجهاز أيفون X في أقل من ساعة من قبل مُحبي أبل، حيث اضطر أولئك الذين غابوا عن النافذة إلى الانتظار حتى ديسمبر 2017 للحصول على الهاتف.

وعلى الرغم من كون هاتف أيفون XS MAX هو الأكبر والأغلى في تاريخ الشركة الأميركية، إلا أنه استطاع تحقيق رقم قياسي في سرعة البيع عبر الطلبات المسبقة.

وأبلغت أبل العملاء الراغبين في شراء الهاتف ببعض الدول، أن عليهم الانتظار لمدة ثلاثة أسابيع حتى تصل الدفعة التالية من أيفون XS MAX، خاصة وأن بعد الألوان مثل الذهبي والفضي تم نفادها بشكل كامل.