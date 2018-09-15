أُحد: طريقة المذيع فيها استفزاز للاعب.. ولا نقر تصرف نايف هزازي

المواطن - مروة نبيل

أصدر مجلس إدارة نادي أُحد، بيانًا رسميًا للتعليق على أزمة نايف نجم الفريق الأول لكرة القدم، ومراسل قناة دوري بلس، عمار باحكيم، عقب مباراة الأهلي في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت إدارة أُحد أنها ترفض أي تصرفات خارجة عن الروح الرياضية أو تجاوز للأنظمة واللوائح المعتمدة من اتحاد الكرة أو هيئة الرياضة، مُشيرة إلى أن أي منتسب إلى النادي سيخضع للمساءلة رسمية، وسيتم الإعلان عن القرارات.

وأوضح مجلس إدارة نادي أُحد أنه لا يقر تصرف نايف هزازي مع مراسل قناة دوري بلس عماري باحكيم، وشددت على أن اللاعب المطلوب للقاء كان تامر حاج، وقد تم استدعاؤه من قبل المنسق الإعلامي للنادي وكان جاهزًا للقاء.

واستنكرت إدارة أُحد الطريقة غير المقبولة التي تحدث بها المذيع مع هزازي بأنه غير المطلوب وبشكل غير لائق، وأنه لا يُريد أن يتعرض النادي لغرامة أو اللاعب، خاصة أن هذا الأمر شأن أُحد.

وشددت إدارة نادي أُحد أنها أوضحت أن المُخالف للأنظمة يستحق العقاب، ولكن ما حدث مع هزازي من وجهة نظر مجلس الإدارة كان فيه استفزاز للاعب، وتقليل من قيمة أُحد كناد كبير يلعب في دوري المحترفين.

وطالبت إدارة أُحد مسؤولي الإعلام الالتزام بالأنظمة والتعليمات كما هو مطلوب من الأندية ذلك أيضًا بإحضار اللاعب المحدد من قبل رابطة دوري المحترفين لمنطقة “الماكس زون”، للقاءات.

ووقعت مشادة كلامية بين نايف هزازي ومذيع دوري بلس، عندما أبدى اللاعب استياءه لاختياره عقب كل لقاء لإجراء حوار معه، ليرد عليه عمار باحكيم بأنه ليس من اختاره.