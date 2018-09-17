أُحد مطمئنًا عشاقه: إسلام سراج ينعم بحالة مستقرة

المواطن - محمد سمعة

طمأن سعود الحربي رئيس مجلس إدارة نادي أحد، جماهير الفريق على صحة اللاعب إسلام سراج بعد أن تعرض لوعكة صحية في الفترة الأخيرة.

وأكد نادي أحد في بيانه أن حالة اللاعب إسلام سراج مستقرة ويحظى باهتمام ومتابعة من الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، والذي أمر بنقله لمستشفى الحرس الوطني بالمدينة.

وقدم سعود الحربي شكره للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة على اهتمامه بحالة اللاعب إسلام سراج، كما توجه رئيس أحد بالشكر إلى المستشفى السعودي الألماني لرعايته الطبية المثالية للاعب.

وكان إسلام سراج عانى من ارتفاع شديد في درجة الحرارة، ولم يستطع المشاركة في مباراة الأهلي وأحد والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.