إتاحة تحويل الحافلات من خاص إلى عام للعاملين في نشاط نقل المعلمات

المواطن - الرياض

أكدت هيئة النقل العام للعاملين في نشاط نقل المعلمات، أن تحويل حافلاتهم من نقل خاص إلى نقل عام متاح عبر التقديم على الهيئة أو فروع وزارة النقل بمدن المملكة.

وأكدت هيئة النقل العام، في تغريدة لها عبر “تويتر”، أن ذلك يأتي حرصًا منها على تفادي الغرامة والإيقاف، ودعمًا لتقنين النشاط بما يرفع الكفاءة والسلامة.

وفي سياق متصل، أطلقت هيئة النقل العام وبالشراكة مع الجهات الأمنية، حملة في 15 مدينة بالمملكة، لرصد التزام مقدمي خدمة نقل المعلمات بالضوابط المنظمة للنشاط.

وتهدف هيئة النقل العام من إطلاق هذه الحملة بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد وفي مختلف مدن المملكة، إلى رفع كفاءة خدمة نقل المعلمات والتأكد من تحقيق مقدمي الخدمة كافة اشتراطات السلامة.