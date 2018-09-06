إثراء يتوج الفائزين بمسابقة اقرأ في عامها الخامس

المواطن - واس

يختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” الجمعة المقبل، مسابقة اقرأ الوطنية، بحفل تتويج لعشرة مرشّحين، سيقفون على خشبة مسرح إثراء، في انتظار اللحظة الأهم المتمثلة في التتويج بـلقب” قارئ العام” لعام 2018 .

وتهدف المسابقة إلى تحفيز القرّاء والقارئات، وتشجيع المجتمع للقراءة، وتسليط الضوء على ثقافة القراءة وتطوير الملكة النقدية ومهارات الخطابة لدى مجتمع القراءة المحلي.

وتمثل مسابقة “اقرأ”، التي تعيش عامها الخامس، أحد أهم مبادرات المركز الثقافية التي تحتفي بالقرّاء ومحبي المعرفة، وتسير وفق خطة معدة سلفاً، جاءت بداية تنفيذها في سنتها الأولى 2013م لتستهدف شباب وشابات المنطقة الشرقية، فيما اتسعت رقعة المستهدفين من نسخة المسابقة الثانية في عام 2014م على جميع مناطق المملكة، بينما ضمّت في نسختها لعام 2015م مشاركات من الأخوة المقيمين، في حين وصل عدد المشاركات في المسابقة لعام 2016م إلى أكثر من 14 ألف مشاركة، وبلغت مجموع المشاركات حتى العام الخامس أكثر من 50 ألف مشارك ومشاركة، وأكثر من 1000 ساعة تدريبية .

وتستهدف المسابقة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية، حيث يقدم المشارك فيها مراجعة لكتاب من اختياره، ليحكي تجربته الملهمة، ويتم فرز المشاركات لاختيار نخبة تتأهل للمشاركة في ملتقى “اقرأ” الإثرائي، الذي يُقدم محاضرات ثقافية وورش عمل إبداعية ودورات تجريبية يُعدِّ فيها المشارك محتوى العرض الختامي عن فكرة معينة يختارها ويقوم بالبحث فيها من خلال عدة مصادر لعرضها في الحفل الختامي بشكل إبداعي .