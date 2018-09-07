إثيوبيا تكشف سبب وفاة مدير سد النهضة

المواطن - متابعة

كشفت السلطات الإثيوبية أن مدير مشروع سد النهضة سيمجنيو بيكيلي الذي عثر عليه مقتولاً داخل سيارته في يوليو الماضي وبه آثار طلق ناري قد مات منتحرًا.

وكان أهالي وأقارب مدير سد النهضة الراحل أكدوا أن هناك شبهة جنائية وراء مقتله مطالبين الحكومة بالقصاص.

وفي وقت لاحق للجريمة أعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أن التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الحادث مؤكدًا أن الجناة سينالون جزاءهم.

وقال زينو جمال رئيس مفوضية الشرطة الاتحادية في إثيوبيا ”كشف التحقيق أنه استخدم سلاحه وقتل نفسه“.

والمعروف أن سد النهضة أو سد الألفية الكبير هو سد إثيوبي يقع على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول-قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية-السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و40 كيلومتراً.

وتقدر تكلفة إنجاز سد النهضة الذي تسبب في مشاكل مع مصر والسودان -دولتي مصب نهر النيل- بـ 4.7 مليار دولار أمريكي، وهو واحد من ثلاثة سدود تُشيد لغرض توليد الطاقة الكهرومائية في إثيوبيا.

وعُقدت لقاءات عدة بين زعماء مصر والسودان وإثيوبيا لبحث تأثير سد النهضة على تدفق مياه النيل وحصة مصر المتفق عليها.