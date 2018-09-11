إحالة شركة إلى النيابة العامة إثر حادث انزلاق كابينة مصاعد بمكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

أحال الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إحدى الشركات العاملة في مجال المصاعد بالعاصمة المقدسة لفرع النيابة العامة بمكة المكرمة على إثر التحقيقات التي تم إجراؤها عقب حادث انزلاق كابينة مصعد لبناية مكونة من ( 6 ) أدوار لإقامة الدعوى القضائية بحقها .

وجاء بيان مدني منطقة مكة المكرمة الذي أورده المتحدث الرسمي بالمنطقة العقيد سعيد سرحان أن نتائج التحقيقات والتقارير الفنية من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة لحادثة انزلاق المصعد الذي نتج عنه عدد من الإصابات الخفيفة، أظهرت إهمال الشركة في أعمالها الفنية لصيانة المصعد.

وأضاف “أن الدفاع المدني يؤكد على شركات ومؤسسات المصاعد العمل بدقة واهتمام ومهنية لأهمية المصاعد حفاظاً على أرواح مستخدميها”.

وأبان سرحان “أن أي إهمال أو قصور في هذا الجانب سيعرض مؤسسات وشركات الصيانة تحت طائلة المسائلة القضائية والإجراءات النظامية”.