إحباط عملية لاستهداف الملاحة الدولية ‏بواسطة زورق حوثي مفخخ

أحبطت قوات من التشكيل البحري بالجيش اليمني، عملية تفجير كانت تخطط ميليشيا الحوثي الانقلابية فيها لاستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر بواسطة زورق مفخخ.
وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة باليمن: إن التشكيل البحري في المنطقة تمكن وبدعم من تحالف دعم الشرعية من ضبط زورق مفخخ سيرته الميليشيا الحوثية باتجاه المياه الدولية في البحر الأحمر.
وأضاف المصدر أن الزورق المفخخ كان يحمل عبوات ناسفة ويسير بسرعة عالية تتجاوز خمسة وثلاثين ميلًا في الساعة في طريقه إلى المياه الدولية بالبحر الأحمر، لاعتراض إحدى السفن التجارية هناك.
وأشار المصدر إلى أن الفرق العسكرية البحرية في الجيش اليمني، تمكنت من اعتراضه حتى تمكنت من إيقافه في إحدى الجزر غير الآهلة بالسكان.