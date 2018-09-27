إخلاء أكثر من 2500 عامل بعد حريق في مبنى تحت الإنشاء لبنك الكويت

المواطن - متابعة

أعلن بنك الكويت الوطني أن مبنى تابعاً له قيد الإنشاء تعرَّض، صباح اليوم الخميس، لاندلاع حريق جزئي.

وقال بنك الكويت: “نحيطكم علمًا بأن مبنى بنك الكويت الوطني قيد الإنشاء قد تعرض لاندلاع حريق جزئي في أحد المرافق وقد تمت السيطرة على الحريق بنسبة 90% من قبل الإدارة العامة للإطفاء، وقد تم إخلاء أكثر من 2500 عامل من الموقع بوقت قياسي دون حدوث أي إصابات”.

وتابع بنك الكويت الوطني: “سنوافيكم لاحقاً بآخر المستجدات. شكراً لتفهمكم”.