إخلاء سبيل نجلي مبارك وبقية المتهمين في قضية البورصة

علاء وجمال مبارك - أرشيفية

المواطن - القاهرة

أخلت محكمة مصرية سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وكذلك بقية المتهمين في قضية التلاعب بالبورصة بكفالة مالية.

وقبلت محكمة جنايات القاهرة ، تظلم علاء وجمال مبارك وحسن هيكل و7 آخرين على أمر حبسهم في قضية التلاعب بالبورصة، وقررت إخلاء سبيلهم بضمان مالي 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر للنظر في القضية بحسب “اليوم السابع”.

وكانت المحكمة قد أمرت، قبل يومين، بالتحفظ على كل من علاء وجمال مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية “التلاعب بالبورصة”، لحين ورود تقرير اللجنة الفنية بشأن القضية، كما قررت إرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 20 أكتوبر المقبل لاستكمال نظرها.