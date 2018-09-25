إخلاء مدرسة ابتدائية في الرياض بعد حريق في الطبلون الداخلي للمبنى

المواطن - الرياض

تسبّب التماس كهربائي في ابتدائية 336 في وقوع حريق محدود.

وبحسب ما ذكر تعليم الرياض، وقع التماس في الطبلون الداخلي للمبنى؛ مما نتج عنه حريق محدود استدعى تنفيذ خطة الإخلاء من قائدة المدرسة والمعلمات والإداريات، كما تم استدعاء الدفاع المدني وفرق الهلال الأحمر وطوارئ الكهرباء بمساندة من الأمن المدرسي في الإدارة.

وأعلن تعليم الرياض أنه تمت السيطرة على الحادث، ولم تقع إصابات بين منسوبات المدرسة.