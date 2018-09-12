إخلاء 12 سيدة و10 أطفال بسبب حريق شقة في خميس مشيط

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

باشر الدفاع المدني في خميس مشيط، مساء أمس الثلاثاء، بلاغًا بوقوع حريق في شقة سكنية بالدور الثالث في عمارة مكونة من 5 أدوار بحي الشرفية بخميس مشيط.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أن الحريق انحصر في مجلس الرجال مساحته ٤*٥؛ مما أدى إلى احتراق الغرفة بكامل محتوياتها وتأثر بقية الشقة باسوداد كربوني نتيجة لتوابع الحريق.

وعملت فرق الدفاع المدني على إخلاء أسرة صاحب الشقة وهي امرأتان وطفلان، كما تم إخلاء بقية قاطني العمارة وعددهم 10 نساء و5 أطفال و3 رضع.

وأكد العاصمي أنه تم احتواء وإخماد الحريق، فيما لم يصاحبه أي إصابات، ولا تزال إجراءات التحقيق جارية لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.