إدارة آل سويلم تعتمد خطة الفئات السنية .. والدغيثر مشرفًا عامًا

إدارة آل سويلم تعتمد خطة الفئات السنية .. والدغيثر مشرفًا عامًا

2018/09/26
الساعة 5:11 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعة

اعتمد مجلس إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الخطة الاستراتيجية للفئات السنية بنادي النصر حتى عام 2022.

وأعلن النصر أن مجلس الإدارة برئاسة سعود آل سويلم وافق على اعتماد الخطة الاستراتيجية للفئات السنية وللناشئين بالنادي خلال الأربع سنوات المقبلة.

وحضر الاجتماع المدير الفني للفئات السنية مع الطاقم المساعد له.

وأصدر مجلس إدارة النصر قرارًا يقضي بتكليف عضو مجلس إدارة النادي إبراهيم الدغيثر مشرفًا عامًا على الفئات السنية بالعالمي.


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