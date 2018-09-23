إدارة الأهلي تُحفز الجماهير بالمجان

المواطن - مروة نبيل

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، فتح مدرجات الدرجة الموحدة في المباراة التي ستجمع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي بنظيره المحرق البحريني بالمجان أمام الجماهير، تقديرًا لدورهم الكبير ودعمهم الدائم للكيان.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المحرق البحريني، مساء يوم غد الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس العرب للأندية الأبطال.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتكرار فوزه على المحرق البحريني في مباراة الغد، للتأهل إلى دور الـ16 من كأس العرب للأندية الأبطال، والمنافسة على اللقب.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد تمكن من الفوز على المحرق البحريني في ذهاب دور الـ32، بهدفين دون رد في المباراة التي أُقيمت بالمنامة، ليدخل مواجهة الغد بأفضلية كبيرة، خاصة أنها مُقامة على أرضه ووسط جمهوره.