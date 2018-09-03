إدارة المقيرن تُصارع أمواج الدوامة

المواطن - محمد سمعه

أصبح مجلس إدارة نادي الاتحاد، تحت قيادة نواف المقيرن، أمام دوامة حقيقية؛ وذلك للخروج من مأزق النتائج السلبية والتي يُقدمها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة الحالية.

ويذكر أن المقيرن كان أعلن مجلس إدارة الاتحاد لن يتأخر وسيقوم بإجراء بعض التعديلات على الجهاز الفني والتدريبي للفريق الأول في الفترة المقبلة، في حال استمرت النتائج السلبية.

كما أكد نواف المقيرن أنه لم يكن راضيًا على أداء نادي الاتحاد في الفترة الأخيرة، مضيفًا أن مجلس الإدارة لم يتأخر عن تنفيذ كافة طلبات الجهاز التدريبي من أجل التقدم نحو تحقيق نتائج إيجابية في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وكان جمهور نادي الاتحاد، أعرب عن سخطه وغضبه، وذلك بعد الخسارة من نادي الشباب يوم الجمعة الماضية بهدف دون رد.

وأصبح المدرب رامون دياز يواجه خطرًا حقيقيًّا حيث مهدد بالإقالة، في حال لم ينجح في تحقيق الفوز في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيواجه نادي الاتحاد في الجولة الثانية فريق القادسية يوم الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة.

خسر نادي الاتحاد بطولة السوبر السعودي يوم الثامن عشر من شهر أغسطس الماضي ضد نادي الهلال بهدفين لهدف، في مباراة كانت أقيمت على ملعب لوفتوس رود في مدينة لندن البريطانية.