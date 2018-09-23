إدارة النصر تشتري تذاكر مباراة التعاون بالكامل

المواطن - مروة نبيل

قرر مجلس إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم، شراء كافة تذاكر مباراة العالمي المقبلة أمام التعاون سواء الموحدة أو العائلات، بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني 88.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره التعاون، مساء يوم غد الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق فوزه الرابع على التوالي في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام التعاون، فيما يأمل سكر القصيم تحقيق نتيجة إيجابية أمام العالمي، بعد تغلبه على الاتحاد بخماسية في الجولة الماضية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، فيما يقع التعاون في المركز السابع برصيد 5 نقاط.