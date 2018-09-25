إدواردو .. الجوكر الذي لا غنى عنه في تشكيلة نادي الهلال

المواطن - مروة نبيل

يتألق نجم نادي الهلال كارلوس إدواردو بشكل لافت خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليُثبت أنه واحد من أفضل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم.

وعاد البرازيلي كارلوس إدواردو إلى المشاركة مع نادي الهلال هذا الموسم، بعد فترة طويلة من الغياب، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، شهر نوفمبر الماضي.

وتجاوز كارلوس إدواردو فترة الإصابة والتأهيل بنجاح، ليكون بمثابة صفقة جديدة في صفوف نادي الهلال هذا الموسم، ويصبح أساسيًا في تشكيلة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس الذي يعتمد عليه في عدة مراكز.

وأشرك مدرب نادي الهلال اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، في مركز المحور، وصانع الألعاب، بالإضافة إلى الجناح الأيسر، ليُثبت أنه الجوكر القادر على صناعة الفارق في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم.

وساهم البرازيلي كارلوس إدواردو في تسجيل 5 أهداف خلال 5 مباريات خاضها مع نادي الهلال في المسابقات المحلية هذا الموسم، حيث كانت البداية خلال مباراة الزعيم والاتحاد في السوبر السعودي، عندما سجل هدفًا وصنع آخر.

وواصل كارلوس إدواردو تألقه مع نادي الهلال في المسابقات المحلية هذا الموسم، بعدما صنع هدفًا وسجل آخر في شباك الرائد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز البرازيلي كارلوس إدواردو هدفًا في شباك الفتح، في منافسات الجولة الرابعة من في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليُساهم في احتلال نادي الهلال لصدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 12 نقطة.