إذاعة مملكة البحرين تحتفي باليوم الوطني السعودي بطريقتها الخاصة

المواطن - المنامة

أعلنت إذاعة مملكة البحرين “البرنامج العام” وإذاعة البحرين “FM” عن تخصيص برامج الإذاعتين غدًا الأحد، الموافق 23/ 9/ 2018م، للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

جاء ذلك على لسان رئيسة قسم الإذاعات في إذاعة مملكة البحرين نسرين معروف، حيث أكدت أن كل البرامج وفقراتها وأطروحاتها ستتخصص للاحتفاء باليوم الوطني السعودي، ومنها البرنامج المباشر الذي تقدمه مع زميلها فايز السادة “صباحكم رايق” والذي يبث من الساعة 6.30 إلى 8.30 صباحًا.

من جانبهم، عبر عدد من المتابعين عن امتنانهم وتثمينهم الكبير لإذاعة مملكة البحرين على مبادرتهم الكريمة والطيبة، ووصفوا ذلك بغير المستغرب على الأشقاء في مملكة البحرين.