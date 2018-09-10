إرهاب الدوحة يجبر كوسوفو على إيقاف عمل مؤسسة قطر الخيرية

المواطن - كوسوفو

علقت السلطات في كوسوفو نشاط مؤسسة “قطر الخيرية” في البلاد.

وتأتي هذه الخطوة لتكون دليلًا جديدًا على استغلال الدوحة لواجهة الأعمال الخيرية في تغطية أنشطتها غير الشرعية وتمويلها للإرهاب في المنطقة والعالم.

واتخذت إدارة المنظمات غير الحكومية في كوسوفو قرار تعليق أنشطة المنظمة بسبب تعارض أنشطة المؤسسة المزعومة مع المصالح الأمنية لجمهورية كوسوفو، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز أمس الأحد نقلًا عن موقع “salut” الفرنسي.

وتزعم قطر أن مؤسستها الخيرية ملتزمة بالقوانين الخاصة بالدول التي تعمل بها، خاصة الدول الفقيرة أو التي تعاني نزاعات مسلحة، لكنها لطالما استخدمت مثل هذه المؤسسات في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.