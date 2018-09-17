إزالة 200 ألف م2 تعديات في أبها

المواطن - عسير

أزالت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة مراقبة الأراضي والتعديات 200 ألف م2 من الإحداثات في وادي البيح غرب الإسكان بمدينة أبها .

وأوضح المركز الإعلامي بأمانة عسير بأن التعديات التي تمت إزالتها قد استحدثت مؤخراً .

وأشار إلى أن التعديات التي تمت إزالتها كانت عبارة عن جدران من الحجر وعقوم ترابية ومسوحات .

وبين بأنه قد تم توجيه معدات الأمانة بمشاركة شرطة الأمانة ، وتمت إزالة جميع تلك الإحداثات.

وأكد بأن الأمانة ستكثف دورها الرقابي على جميع المواقع بمنطقة عسير، وخصوصا الأراضي الحكومية، مشددة بأنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين على الأراضي وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.