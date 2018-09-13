إشراقة جديدة تُعيد الأمل للأطفال ذوي الإعاقة رغم صمت العمل والتعليم

المواطن-أمل سعيد الغامدي-الباحة

في مفارقة غريبة وبعد أيام من صدور قرارات ولائحة جديدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع أطفال ذوي الإعاقة، أصدرت وزارة العمل صباح اليوم الخميس قراراً آخر يسمح بقبول وعودة الأطفال مرة أخرى إلى مراكز التأهيل.

واستبشر الأهالي بهذا النبأ خيراً؛ كونه سيعيد لهم وللأطفال إشراقة أمل جديدة، مقدمين الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على اهتمامهما وحرصهما على الأطفال وتعليمهم ودعمهم.

وتساءل الأهالي عن الأسباب الجديدة التي جعلت الوزارة تُعيد حساباتها وتقرر إعادة الأطفال، وهل يحق لها أن تربك الأُسر بقرارات غير مدروسة ومن ثم تغيرها من جانب واحد، حيث كان هناك طرف آخر في القضية المطروحة وهي وزارة التعليم التي لم تكن مستعدة لاستقبال الأطفال واحتوائهم ومدارسها غير جاهزة لذوي الإعاقة.

“المواطن” تواصلت مع متحدثيّ وزارتيّ العمل والتعليم منذُ 3 أيام ولم يصدر منهما أي تعليق على قضية ذوي الإعاقة، والتزما الصمت وعدم الرد.