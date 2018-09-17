إصابة شرطي بحادثة طعن في بروكسل

المواطن - بروكسل

أصيب شرطي بلجيكي، اليوم الاثنين، بجروح طفيفة نتيجة طعنه بسكين على يد مسلح في حديقة ماكسيميليان في العاصمة بروكسل.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن الشرطة فتحت النار على المعتدي، ما أدى إلى إصابته في صدره وساقه.

ذكرت مصادر الأمن أن عنصراً آخر رد على الاعتداء بإطلاق الرصاص، حيث أصاب المشتبه في صدره، وقدمه، ولم تحدد الشرطة طبيعة الاعتداء بعد ساعة على وقوعه.

وقالت إيلس فان دي كيري المتحدثة باسم الشرطة في بروكسل إن “الرجل هاجم أحد زملائنا بسكين”.

وأضافت أن شرطياً آخر أطلق النار على المهاجم وأصابه بجروح شديدة. ولفتت إلى أن التفاصيل الكاملة للحادث لم تتضح بعد.