إصابة فني أسنان في حريق بمستشفى الملك فهد بالمدينة

المواطن - المدينة المنورة

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بيانًا أوضحت فيه تفاصيل إصابة فني أسنان في حريق مركز الأسنان التخصصي في مستشفى الملك فهد.

وأوضحت صحة المدينة في بيان صحفي لها أن إدارة مركز طب الأسنان التخصصي بمستشفى الملك فهد العام قد أوقفت يوم الأربعاء 25/12/1439، العمل في أحد معامل الأسنان احترازياً، وطلبت من الشركة الموردة إصلاح خزان الغاز.

وأضاف البيان أن الشركة أفادت بسلامة المعمل وبناء على ذلك تم استئناف العمل في المعمل لكن في اليوم التالي 26/12/1439، تعرض أحد فنيي الأسنان في المركز لبعض الإصابات السطحية من الدرجة الأولى بسبب حريق محدود.

واستطرد البيان أن التحقيقات الأولية أوضحت أن سبب الحريق هو الموقد الذي يعمل عليه الموظف.

ولفت البيان إلى أن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة وجه باستكمال التحقيق لمعرفة الظروف المحيطة بالحريق لاتخاذ ما يلزم لضمان عدم تكراره.