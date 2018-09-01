إصابة 18 في حادث طائرة بمطار سوتشي الروسي

المواطن - موسكو

أصيب 18 شخصًا بينهم ثلاثة أطفال، في حادث طائرة بمطار منتجع سوتشي الروسي فجر اليوم.

وكانت النيران اندلعت في الطائرة “بوينج 737” بعد أن انزلقت عن المدرج لدى هبوطها بمطار منتجع سوتشي الدولي، جنوب غرب روسيا، وعلى متنها أكثر من 160 راكبًا وأفراد الطاقم، وفقًا لبيان سابق أصدره المكتب الصحفي لمديرية الطوارئ بإقليم كراسنودار.

وجاء في البيان الذي أوردته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، أن قوات الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، كما تم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم إلى مسافة آمنة.