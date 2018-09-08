إضافة فئات جديدة للمستفيدين من تخفيض تذاكر دوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن توجيه رئيس مجلس الإدارة، تركي آل الشيخ، بإضافة فئات جديدة للمستفيدين من تخفيض تذاكر مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووجه رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بإضافة منسوبي الاستخبارات العامة إلى المستفيدين من تخفيض تذاكر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بنسبة 50%، فيما سيكون دخول الأيتام للمباريات بشكل مجاني.

وتأتي هذه الخطوة من الهيئة العامة للرياضة، تقديرًا لهذه الفئات ولتحفيز الجمهور الرياضي في المملكة من أجل حضور مباريات الدوري السعودي للمحترفين بشكل أكبر.

وكانت الهيئة العامة للرياضة، قد أعلنت من قبل عن تخفيضات خاصة لأسعار التذاكر في مباريات الدوري السعودي للمحترفين لعدد من الفئات تقديرًا لهم.

وسيشمل تخفيض أسعار التذاكر في مباريات الدوري السعودي للمحترفين لكل من منسوبي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني وأمن الدولة بنسبة 50%، والأطباء 50%، والرياضيين القدامى 25%، ومنسوبي الهيئة العامة للرياضة 25% أيضًا.

كما شملت تخفيضات أسعار التذاكر كلًّا من الحاصلين على أوسمة الدولة بكافة فئاتها 75%، الأطفال حتى طول 130 سم، 50%، وسيكون الحضور مجانيًّا لكل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الشهداء، وفوق الـ60 عامًا لجميع الجنسيات.