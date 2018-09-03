إطلاق نار عشوائي يصيب 10 بينهم ثلاث حالات خطيرة في كاليفورنيا

المواطن - متبابعة

أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص بجروح، حالة 3 منهم خطرة جراء قيام مجهول بإطلاق النار على من كانوا حوله خلال ممارسته لعبة النرد في مدينة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأشارت مصادر إعلامية أمريكية إلى أن الحادث وقع الليلة الماضية في مكان عام، حيث كان عدد من الشبان يلعبون “النرد” ، موضحة أن الجاني فر من مكان الجريمة ولم يلق القبض عليه حتى الآن، ولا تزال دوافع الجريمة مجهولة.

ولم يتمكن المصابون من تقديم وصف دقيق للمجرم ولم تعثر الشرطة على أداة الجريمة في مكان الحادث.