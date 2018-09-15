إعصار الفلبين يقتل 8 ويرغم عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم

المواطن - متابعة

ضرب إعصار الفلبين العنيف المعروف باسم مانغخوت اليوم منطقة موقعًا 8 قتلى على الأقل بعد أن أرغم عشرات الآلاف من الأشخاص على مغادرة منازلهم.

وكان حوالي 4 ملايين شخص موجودين على طريق إعصار الفلبين المدمر في شمال لوسون، أكبر جزيرة في الأرخبيل الفلبيني.

وصرح رئيس المكتب الوطني للدفاع المدني ريكاردو جالاد بأن عدد القتلى بسبب إعصار الفلبين سيزداد على مر الوقت.

وبعد مرور إعصار الفلبين مانغخوت الذي بات يتوجه نحو مناطق جنوب الصين المكتظة بالسكان، انتشر رجال الإنقاذ الفلبينيون في المناطق الريفية والجبلية الأكثر تضررًا، فيما بلغت سرعة الرياح 330 كم في الساعة في بعض الأماكن.

وبعدما ابتعد إعصار الفلبين عن الأراضي رافقت رياح عاتية تبلغ سرعتها 160 كم في الساعة الإعصار خلال عبوره البحر باتجاه الصين.

وظهر حجم الأضرار بسبب إعصار الفلبين نهار السبت مع تكشف شقوق في سفوح الجبال امتلأت بالمياه، فيما اجتاحت الشوارع سيول جارفة، وأجلي السكان من منازلهم التي غمرتها المياه.