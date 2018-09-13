إعصار فلورنس يجبر 1.7 مليون أمريكي على مغادرة منازلهم

المواطن - متابعة

أعلن المركز الأميركي للأعاصير أن الإعصار فلورنس، الذي يتقدم باتجاه الساحل الشرقي للولايات المتحدة، خسر بعضاً من قوته ليل الأربعاء وتراجع درجة واحدة إلى إعصار من الفئة الثانية، محذّراً في الوقت نفسه من أن العواصف والأمطار التي سيتسبب بها الإعصار ستخلف أضراراً جسيمة.

وقال المركز في أحدث نشرة عن سير الإعصار إن فلورنس هو الآن إعصار من الفئة الثانية على سلّم سافير-سيمبسون” الذي يتألف من خمس فئات تصاعدية، مشيراً إلى أن الإعصار سيصطحب معه رياحاً تصل سرعتها إلى 175 كلم/ساعة.

ومع اقتراب فلورنس من الساحل الشرقي للولايات المتحدة يواصل سكان المناطق المهددة استعداداتهم لمواجهة الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي سيتسبب بها.

وأصدرت السلطات أوامر إجلاء 1.7 مليون شخص في ولايات ساوث كارولاينا ونورث كارولاينا وفرجينيا، حيث إن هذه الولايات الثلاث هي المهددة أكثر بالإعصار فلورنس الذي يتقدم نحو غرب وشمال غرب البلاد بسرعة تبلغ 26 كلم في الساعة ويتوقّع أن يصل مساء اليوم إلى السواحل الأمريكية بحسب تحديثات المركز الوطني للأعاصير.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد حذَّر أمس من إعصار فلورنس مؤكدًا أنه سيكون من بين أقوى الأعاصير التي تضرب بلاده.

لكن ترامب أكد قدرة الأجهزة المحلية والجهات المختصة على التعامل مع إعصار فلورنس بقوله : إننا قادرون على مواجهته حيث نمتلك أفضل الطاقات البشرية في مجال السيطرة على الكوارث الطبيعة في العالم.

وبالرغم من ضعف قوة إعصار فلورنس عن المتوقع إلا أنه لا يزال يشكل خطراً مع تحركه صوب الساحل الشرقي لأمريكا.

ومن المتوقع أن يقترب مركز إعصار فلورنس من سواحل نورث وساوث كارولاينا يوم الخميس، ثم يمر بالقرب من أو فوق ساحل جنوب نورث كارولاينا وشرق ساوث كارولاينا ليل الخميس ويوم الجمعة.