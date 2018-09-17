إعصار فلورنس يعزل ويدمر المدن الأميركية.. الأسوأ لم يأتِ بعد!

المواطن - متابعة

أدى إعصار فلورنس إلى هطول المزيد من الأمطار الغزيرة على ولاية نورث كارولاينا، اليوم الأحد، وعزل مدينة ويلمنغتون وتدمير عشرات الآلاف من المنازل وزيادة مخاطر حدوث فيضانات جارفة مع وصول منسوب المياه في الأنهار إلى مستوى الفيضان.

وأكد مسؤولون للسكان أن “الأسوأ لم يأتِ بعد” من جراء العاصفة، التي أودت بالفعل بحياة ما لا يقل عن 14 شخصًا.

وكانت أغزر أمطار مصاحبة للعاصفة فلورنس قد بلغ منسوبها 33.9 بوصة (86 سنتيمترًا) في سوان سبورو بنورث كارولاينا، وهو مستوى قياسي جديد للأمطار المصاحبة لإعصار واحد في الولاية.

وقال روي كوبر حاكم نورث كارولاينا في مؤتمر صحافي: إنه جرى إنقاذ أكثر من 900 شخص من مياه الفيضانات التي يرتفع منسوبها في حين ظل 15 ألفًا في أماكن الإيواء.

وبلغ عدد المنازل والمنشآت التجارية التي انقطعت عنها الكهرباء نحو 756 ألفًا في نورث كارولاينا وساوث كارولاينا والولايات المجاورة.