إعصار فلورنس يقطع الكهرباء عن 150 ألف شخص ويواصل الزحف نحو كارولينا

المواطن - متابعة

تسبب إعصار فلورنس في قطع الكهرباء عن أكثر من 150 ألف شخص، بينما يتقدم في كارولينا بشقيها الشمالي والجنوبي.

واجتاحت أمطار غزيرة ورياح وفيضانات تسبب فيها الإعصار فلورنس ولايتي نورث وساوث كارولاينا في وقت مبكر يوم الجمعة، فيما تحرك الإعصار باتجاه الساحل الأمريكي، معرضاً ملايين الأشخاص الذين يقيمون في مساره لأمطار يصل منسوبها لمستوى قياسي.

وبالرغم من ضعف قوة إعصار فلورنس إلى عاصفة من الفئة الأولى على مقياس سافير-سيمبسون لشدة الأعاصير المؤلف من خمس فئات مساء الخميس، إلا أنه تحرك باتجاه الغرب بسرعة تسعة كيلومترات في الساعة.

ويعني الحجم الهائل للإعصار أنه قد يضرب الساحل الشرقي الأمريكي برياح عاتية ليوم كامل تقريبا بحسب خبراء الأرصاد.

ورغم تعذر التنبؤ بمسار الإعصار، فمن المتوقع أن يصل اليابسة قرب كيب فير بولاية نورث كارولاينا عند منتصف يوم الجمعة.

وفي وقت سابق قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن قوة الإعصار فلورنس ضعفت إلى عاصفة من الفئة الأولى، بتغير بسيط في القوة التي كانت متوقعة له قبل وصوله إلى اليابسة اليوم.

وأضاف المركز، ومقره ميامي، أن فلورنس على بعد نحو 95 كيلومتراً شرقي وجنوب شرقي ويلمنجتون في نورث كارولاينا بسرعة قصوى للرياح المصاحبة بلغت 150 كيلومتراً في الساعة.

يذكر أنه صدرت أوامر إلى أكثر من مليون شخص بإخلاء مناطق كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وفيرجينيا في مواجهة إعصار فلورنس الذي من المتوقع أن يصل إلى اليابسة يوم الجمعة .



