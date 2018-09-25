إعفاء رئيس بلدية المجاردة ومدير الخدمات ورئيس قسم الكهرباء

المواطن - الرياض

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ اليوم قراراً بإعفاء رئيس بلدية المجاردة ومدير الخدمات ورئيس قسم الكهرباء من مناصبهم، وإحالتهم للتحقيق إثر وفاة طفلة بالتماس بعمود كهرباء في شارع الفن بمدينة المجاردة.

وأكد الوزير أن الوزارة ستقوم بمحاسبة كل مقصر ولن تتوانى في إيقاع أشد العقوبات النظامية على من يثبت تهاونه وتقاعسه أو تفريطه في أداء الوظيفة العامة.

ونوه آل الشيخ بحرص الوزارة على أهمية توفير وتطبيق اشتراطات السلامة وتوفير البيئة المناسبة والآمنة في الأماكن العامة. وشدد آل الشيخ على أن الوزارة تعمل على ضمان أعلى درجات السلامة والأمان في الأماكن العامة لكونها أماكن يرتادها الزوار، وترحب بأي بلاغات عن أي مخالفات ترتكب من منسوبيها أو غيرهم، وتلتزم في حال صحة المعلومات بإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.