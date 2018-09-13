إعفاء سامي الجابر.. محمد بن فيصل رئيسًا لنادي الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ عن إعفاء سامي الجابر من منصبه كرئيس لنادي الهلال رسميًا، وتكليفه بمنصب آخر.

وقال تركي آل الشيخ: “بصفتي رئيسًا للجنة الأولمبية فقد تم إعفاء رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأخ سامي الجابر، وتكليفه مستشاراً للهيئة العامة للرياضة، ومسؤولاً عن العلاقات الدولية”.

وتابع تركي آل الشيخ تغريدته عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “كما تم تكليف أخي الأمير محمد بن فيصل رئيساً لمجلس إدارة نادي الهلال. كل التوفيق لهما”.

وكان تركي آل الشيخ قد أصدر قرارًا، في شهر أبريل الماضي، بتعيين سامي الجابر رئيسًا لمجلس إدارة نادي الهلال بعد استقالة نواف بن سعد.