إعفاء قادة خمس مدارس عالمية لضعف إجراءات الانضباط
تنبيه ١٧ مدرسة أهلية وأجنبية للالتزام بالإجراءات

إعفاء قادة خمس مدارس عالمية لضعف إجراءات الانضباط

2018/09/11
الساعة 7:22 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعفى تعليم الرياض خمسة قادة مدارس عالمية لضعف تطبيقهم لإجراءات الانضباط كما تم التنبيه على 17 مدرسة أخرى لمتابعة الانضباط الدراسي.
وقال تعليم الرياض في بيان له إنه بناء على توصيات لجنة ⁧الانضباط المدرسي⁩ للمدارس الأهلية والأجنبية، وحرصًا على مصلحة الطلاب والطالبات وتحصيلهم الدراسي  فقد اعتمد مدير عام التعليم إعفاء خمسة قادة مدارس عالمية لضعف تطبيقهم لإجراءات الانضباط وتوجيه ١٧ تنبيهًا لمدارس أهلية وأجنبية في متابعة الانضباط المدرسي.


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