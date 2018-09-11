إعفاء قادة خمس مدارس عالمية لضعف إجراءات الانضباط

المواطن - الرياض

أعفى تعليم الرياض خمسة قادة مدارس عالمية لضعف تطبيقهم لإجراءات الانضباط كما تم التنبيه على 17 مدرسة أخرى لمتابعة الانضباط الدراسي.

وقال تعليم الرياض في بيان له إنه بناء على توصيات لجنة ⁧الانضباط المدرسي⁩ للمدارس الأهلية والأجنبية، وحرصًا على مصلحة الطلاب والطالبات وتحصيلهم الدراسي فقد اعتمد مدير عام التعليم إعفاء خمسة قادة مدارس عالمية لضعف تطبيقهم لإجراءات الانضباط وتوجيه ١٧ تنبيهًا لمدارس أهلية وأجنبية في متابعة الانضباط المدرسي.