إعفاء 6 من قادة المدارس بالرياض لهذا السبب

أصدر مدير عام تعليم الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي، يوم أمس، قرارا بإعفاء ستة قادة وقائدات مدارس أهلية وأجنبية لضعف تطبيقهم لإجراءات الانضباط المدرسي، كما تم توجيه تسعة تنبيهات لمدارس أهلية وأجنبية في متابعة الانضباط المدرسي.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي الغامدي إن القرارات صدرت بناء على ما رفعته لجنة الانضباط المدرسي للمدارس الأهلية والأجنبية حيال الانضباط في المدارس المعفي قادتها.

وأشار إلى أن الإدارة قد أكدت التزامها وجديتها في التعامل مع حالات التهاون مع الانضباط المدرسي وذلك لضمان بداية جادة للعام الدراسي.