إعلاميون يؤبن فهد الفهيد .. فقيد إعلام القيم

المواطن - الرياض

ضمن مبادرة “وطن منيع” تنظم جمعية “إعلاميون” والجامعة العربية المفتوحة؛ مساء غدٍ الأربعاء ندوة (فهد الفهيد.. فقيد “إعلام القِيم”).

وسيتحدث في الندوة كل من: الأستاذ حمود الربيعان المستشار المالي والمحاسب القانوني. الأستاذ سعد الحمودي الإعلامي والمدرب. الأستاذ محمد الحسن الإعلامي والأكاديمي. الأستاذ محمد الفهيد. (شقيق الفقيد فهد – رحمه الله)؛ فيما سيدير الندوة الأستاذ ماجد الغامدي مساعد الأمين العام لـ “إعلاميون”.

وستتناول ندوة (فهد الفهيد.. فقيد “إعلام القِيم”) التي سيحتضنها مسرح الجامعة العربية المفتوحة – (الرياض – حي حطين – مخرج 2)؛ المحاور التالية: فهد.. المسيرة الإعلامية. المنصات الإعلامية.. القيم والأثر. التدريب والتأليف.. ذاتك علامة تجارية وفهد الإنسان.

من جانبه؛ أعرب الأستاذ عبد العزيز ن فهد العيد رئيس “إعلاميون” عن حزنه العميق لفقد الأخ والصديق الأستاذ فهد الفهيد.

وأكد رئيس “إعلاميون” ضرورة التذكير بالأشخاص الإيجابيين في المجتمع أمثال “أبو عبد الرحمن”، قائلاً: هم الذين يمنحون الأمل، ويطلقون المبادرة، ويرفعون راية العمل التطوعي، والفقيد الفهيد على رأسهم، ولذا وعدنا محبيه، بعد وفاته – رحمه الله – مباشرة بعقد هذه الندوة، وهانحن نفي بوعدنا، وهذه رسالتنا في “إعلاميون” إعلاء قيمة القيم والأخلاق في العمل الإعلامي والتذكير بها على الدوام، ولقد اجتهدنا قدر الإمكان في تنويع مشاركات أعضاء المنصة، في الأبعاد الإنسانية، والإعلامية، والعائلية، والخيرية، ونأمل من الله التوفيق والسداد.