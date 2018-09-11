إعلان حالة الطوارئ في ثلاث ولايات أمريكية

المواطن - واشنطن

أكد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم أن العاصفة “فلورنس” تحولت إلى إعصار ليل أمس الأحد، ومن المتوقع أن تزداد قوته سريعاً ليشكّل تهديداً كبيراً مع تحركه فوق منتصف المحيط الأطلسي.

وذكر المركز أن الإعصار تصاحبه رياح سرعتها 75 ميلًا في الساعة (120 كيلومتراً)، وقد يصل إلى الساحل الشرقي الأميركي نهاية هذا الأسبوع.

ودفع الإعصار “فلورنس” حكام ولايات فرجينيا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا إلى إعلان حالة الطوارئ، وطلبوا من السكان الاستعداد لعاصفة خطيرة.

وقال خبراء الأرصاد بالمركز الوطني للأعاصير إن قوة “فلورنس” ستواصل اشتدادها ومن المتوقع أن يظل إعصاراً كبيراً شديد الخطورة حتى يوم الخميس المقبل.