إعلان غريب يغزو ميدان تايمز في نيويورك

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

اعتاد الجمهور أن يربط الإعلانات الميدانية في الشوارع بالعديد من التوجهات والأمور الدعائية، والتي تتخذ من هذه الوسائل طرقًا رئيسية للترويج لأمر محدد، غير أن الإعلان الذي ملأ جنبات ميدان تايمز في نيويورك كان الأغرب.

وحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن إعلان لأحد الأشخاص الذين يعانون من بعض أمراض الكُلى، استطاع أن يجذب أنظار العديد من المارة في الميدان الشهير بالولايات المتحدة الأميركية.

وبكلمات قصيرة ومختصرة، أعلن مارك واينر وهو أحد الأشخاص الذين عانوا من مرض السرطان واستطاعوا التغلب عليه في 2015، عن حاجته لكلية عن طريق إعلان ترويجي ضخم في ميدان تايمز بمدينة نيويورك.

وجاء في الإعلان: “اسمي مارك.. أحتاج إلى كلية.. بإمكانك مساعدتي”.

الحالة الطبية لواينر البالغ من العمر 53 عامًا، والتي كانت تستدعي إزالة إحدى كليتيه والعثور على أخرى متشابهة من أحد المتبرعين، خاصة وأن زراعة الكُلى ستساهم بشكل كبير في تحسن حالته الصحية.

الحصول على كلية جديدة لواينر كان يستوجب الانتظار لفترة لن تقل عن 5 أشهر، وهو الأمر الذي دفع بعض الأصدقاء لعمل حملة إعلانية في الساحات العامة بالولايات المتحدة بقيمة 35 ألف دولار شهريًا.